У Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, яку Верховна Рада 15 липня цього року вшістнадцяте продовжила на чергові 90 днів — до 5 листопада. У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз’яснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації.

Рекрутинг (військова служба за контрактом), перш за все, передбачає бажання приєднатися до Збройних Сил України. Це добровільна форма військової служби. Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. Для цього можна скористатися онлайн сервісами, рекрутинговими центрами, звернутися до обраної військової частини або до ТЦК та СП за місцем проживання.

Контракт підписується на певний термін, по завершенню якого чоловіки і жінки отримують підставу для звільнення з військової служби.

Крім того, військова служба за контрактом лишається єдиним способом потрапити до війська для патріотів віку від 18 до 24 років.

Призов на військову службу під час мобілізації, на відміну від контракту, є обов’язковим (примусовим) видом військової служби.

— Україна вимагає від своїх громадян стати на її захист в часи найбільшої загрози для самої державності, з часу відновлення Української Незалежності. Ця вимога прописана у законодавстві, там же визначено хто саме підлягає призову, — зазначають у Полтавському ОТЦК.

Далі в ТЦК пояснили, що мобілізовані громадяни направляються до навчальних центрів залежно від того, які потреби визначені вищим військовим командуванням. Вибір підрозділу і посади можливий лише серед варіантів, які будуть запропоновані по завершенню навчання, або відсутній взагалі.

Конкретних строків перебування у війську за мобілізацією не визначено — до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації.

Водночас мобілізовані користуються всіма правами та пільгами та мають такі самі можливості, як і військовослужбовці контрактної форми: забезпечення за всіма видами, підвищення у званні, кар'єрне зростання тощо.

— Триває війна проти російських окупантів і для більшості громадян вже стає очевидним, що кожному громадянину України доведеться стати на захист Батьківщини зі зброєю в руках. І є лише одне питання — «Яким чином?», - резюмували у Полтавському ТЦК.

Нагадаємо, наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.

У листопаді Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники, які у більшості жінки, та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

У лютому 2025 року Міністерство оборони України презентувало експериментальний проєкт «Контракт 18-24» для добровольців 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Контрактники отримують додаткову фінансову винагороду, проходять навчання під керівництвом досвідчених бійців і мають соціальні гарантії.

У травні ми писали, як отримати мільйон гривень добровольцям, які з початку повномасштабної війни стали на захист України у віці до 24 років.

У Полтавському ОТЦК нам розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.