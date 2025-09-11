Олена Шуляк
Кременчук, Спорт

Кременчуцькі легкоатлетки вибороли медалі на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 110

Спортсменок тренує Вікторія Козлова

Нещодавно у Лубнах відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010–2011 року народження. Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця. Про це повідомили у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного 11 вересня. 

Марія Грак стала триразовою переможницею:

  • 300 м з бар’єрами — 51.0 с (І місце),
  • стрибки у висоту — 1.40 м (І місце),
  • стрибки у довжину — 5.16 м (І місце).

Катерина Грак здобула дві нагороди:

  • штовхання ядра — 9.48 м (ІІ місце),
  • стрибки у довжину — 4.97 м (ІІІ місце).

Вікторія Одіцова у категорії U14 посіла ІІІ місце у штовханні ядра з результатом 9.30 м. Спортсменок тренує Вікторія Козлова.

