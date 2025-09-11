Кременчуцькі легкоатлетки вибороли медалі на чемпіонаті Полтавщини

Нещодавно у Лубнах відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010–2011 року народження. Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця. Про це повідомили у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного 11 вересня.

Марія Грак стала триразовою переможницею:

300 м з бар’єрами — 51.0 с (І місце),

стрибки у висоту — 1.40 м (І місце),

стрибки у довжину — 5.16 м (І місце).

Катерина Грак здобула дві нагороди:

штовхання ядра — 9.48 м (ІІ місце),

стрибки у довжину — 4.97 м (ІІІ місце).

Вікторія Одіцова у категорії U14 посіла ІІІ місце у штовханні ядра з результатом 9.30 м. Спортсменок тренує Вікторія Козлова.

