Кременчуцькі легкоатлетки вибороли медалі на чемпіонаті Полтавщини

Нещодавно у Лубнах відбувся чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2010–2011 року народження. Кременчуцькі спортсменки вибороли призові місця. Про це повідомили у Кременчуцькому спортивному ліцеї ім. Піддубного 11 вересня.
Вікторія Одіцова у категорії U14 посіла ІІІ місце у штовханні ядра з результатом 9.30 м. Спортсменок тренує Вікторія Козлова.
Нагадаємо, юна гімнастка з Кременчука здобула «срібло» на всеукраїнському турнірі.
