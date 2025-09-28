Дощ і прохолода: якою буде погода в Кременчуці у понеділок, 29 вересня, та на наступному тижні

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 341

У перший робочий день тижня відносно тепла погода, схожа на ту, що радувала кременчужан на вихідних, ще збережеться, а з вівторка на Полтавщину прийдуть прохолода та дощі.

У понеділок, 29 вересня, погода у Кременчуці майже протягом усього дня буде похмурою, проте осадків не очікується. За даними сайтів прогнозу погоди, температура повітря у ніч на понеділок становитиме +8°C, а вдень підніметься до +17°C. Швидкість вітру – від 2,1 до 3,8 м/с.

А у вівторок, 30 вересня, хмарна погода зранку перейде у дрібний дощ у другій половині дня, який йтиме до самого вечора. Температура повітря у ніч на вівторок становитиме +9°C, а вдень підніметься лише до +12°C.

На Покрова, у середу, 1 жовтня, у Кременчуці зранку очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Температура повітря уночі та вдень буде майже однаковою і опуститься до +7°C.

У четвер, 2 жовтня, до самого вечора у Кременчуці буде похмура погода і лише під кінець дня небо може очиститися від хмар. Без опадів. Температура повітря у ніч на четвер становитиме +5°C, а вдень підніметься лише до +9°C.

У п’ятницю, 3 жовтня, збережеться похмура погода, проте опадів також не прогнозують. Ніч на п’ятницю буде прохолодною - температура повітря становитиме +5°C, а вдень повітря почне прогріватися - до +15°C.

На вихідних 4-5 жовтня в Кременчуці прогнозують потепління до +18°C, що може означати початок «бабиного літа».