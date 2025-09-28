Держслужба зайнятості оприлюднила перелік найбільш затребуваних на ринку праці професій

Цього року для представників багатьох професій склалися вигідні умови - попит на них з боку роботодавців вищий за пропозицію
Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, яких бракує українським роботодавцям. Попит на професіоналів значно перевищує пропозицію. Серед них переважають робітничі спеціальності.
Згідно з даними Держслужби зайнятості, найбільший дефіцит кадрів спостерігається за такими спеціальностями (кількість незаповнених вакансій):
Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торгівельних автоматів та турнікетів.
В Україні виникла проблема дефіциту робочої сили в усіх сферах, та найбільше затребувані фахівці у промисловості.
