Бізнес/Робота, Україна, Світ

Держслужба зайнятості оприлюднила перелік найбільш затребуваних на ринку праці професій

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 81

 

Цього року для представників багатьох професій склалися вигідні умови - попит на них з боку роботодавців вищий за пропозицію

Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, яких бракує українським роботодавцям. Попит на професіоналів значно перевищує пропозицію. Серед них переважають робітничі спеціальності.

Згідно з даними Держслужби зайнятості, найбільший дефіцит кадрів спостерігається за такими спеціальностями (кількість незаповнених вакансій):

  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування — фахівці, які займається монтажем, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом різноманітного електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну та безпечну роботу. Роботодавцям бракує 1,2 тисячі таких фахівців.
  • Асистент вчителя (в першу чергу спеціалісти, які вміють працювати з дітьми, що мають особливі освітні потреби): майже 1 тисяча вакансій.
  • Слюсар-сантехнік: понад 900 вакансій.
  • Слюсар-ремонтник: понад 850 вакансій.
  • Асистент вихователя закладу дошкільної освіти: 639 вакансій.
  • Офіціант: майже 600 вакансій.
  • Оператор верстатів із програмним керуванням: понад 500 вакансій.
  • Інспектор пенітенціарної системи: майже 500 вакансій.
  • Слюсар аварійно-відновлювальних робіт465 вакансій.
  • Токар442 вакансії.

Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торгівельних автоматів та турнікетів.

В Україні виникла проблема дефіциту робочої сили в усіх сферах, та найбільше затребувані фахівці у промисловості.

Нагадаємо, на початку вересня ми писали, що служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні.

Раніше ми писали, що середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року становить 26 499 гривень.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: центр зайнятості вакансія професії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

