Держслужба зайнятості оприлюднила перелік найбільш затребуваних на ринку праці професій

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 81

Цього року для представників багатьох професій склалися вигідні умови - попит на них з боку роботодавців вищий за пропозицію

Державна служба зайнятості України назвала найбільш затребувані на ринку праці професії, яких бракує українським роботодавцям. Попит на професіоналів значно перевищує пропозицію. Серед них переважають робітничі спеціальності.

Згідно з даними Держслужби зайнятості, найбільший дефіцит кадрів спостерігається за такими спеціальностями (кількість незаповнених вакансій):

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування — фахівці, які займається монтажем, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом різноманітного електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну та безпечну роботу. Роботодавцям бракує 1,2 тисячі таких фахівців.

з ремонту та обслуговування електроустаткування — фахівці, які займається монтажем, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом різноманітного електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну та безпечну роботу. Роботодавцям бракує таких фахівців. Асистент вчителя (в першу чергу спеціалісти, які вміють працювати з дітьми, що мають особливі освітні потреби): майже 1 тис яча вакансій.

(в першу чергу спеціалісти, які вміють працювати з дітьми, що мають особливі освітні потреби): майже Слюсар-сантехнік : понад 900 вакансій.

: понад Слюсар-ремонтник : понад 850 вакансій.

: понад Асистент вихователя закладу дошкільної освіти: 639 вакансій.

закладу дошкільної освіти: Офіціант : майже 600 вакансій.

: майже Оператор верстатів із програмним керуванням: понад 500 вакансій.

із програмним керуванням: понад Інспектор пенітенціарної системи : майже 500 вакансій.

: майже Слюсар аварійно-відновлювальних робіт : 465 вакансій.

: Токар: 442 вакансії.

Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торгівельних автоматів та турнікетів.

В Україні виникла проблема дефіциту робочої сили в усіх сферах, та найбільше затребувані фахівці у промисловості.

