Новий закон про професійну освіту змусить реально співпрацювати з роботодавцями

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 102

На думку директора ВПУ № 7, який є членом експертної групи розробки ЗУ «Про професійну освіту» Миколи Несена, ключова мета нового закону «Про професійну освіту» — реалістичність у виборі, який робить молода людина, дитина, закінчуючи школу. Про це він розповів сьогодні, 22 серпня, під час брифінгу, який відбувся в училищі.

— На жаль, іноді буває, що люди стоять в чергу за дипломом і потім ми маємо просто людину, яка має «корочку», але немає відповідних фахових знань, навичок і від цього виникає багато проблем. Люди отримали освіту, часто за бюджетні кошти, а результат — нульовий. Тому важливо, щоб діти усвідомлювали, що вони можуть піти шляхом вибору робітничої професії. Що вони можуть побудувати кар'єру, починаючи з профтеху. Саме на це націлений новий закон.

Він змусить реально співпрацювати з роботодавцями, готувати не просто ті професії, на які йдуть, а ті, які справді потрібні на ринку.

— Навіть фінансування закладів освіти, буде спиратися на результат. Тобто, буде враховуватись якість підготовки робітників, працевлаштування за здобутою професійною кваліфікацією й ефективність співпраці з роботодавцем.

Крім того, запроваджується система студентських трудових договорів. І за час проходження цієї практики студенти закладів професійної освіти отримують стовідсоткову заробітну платну.

— Тобто студент зацікавлений більше працювати, а роботодавець через це зможе зацікавити майбутніх працівників прийти до нього на виробництво.