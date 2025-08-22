ГО "Захист держави"
Кременчук, Освіта

Профтехосвіта по-новому: коледжі замість училищ, автономія та «гроші за студентом»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 92

Вчора, 21 серпня, 285 депутатів Верховної Ради підтримали законопроєкт «Про професійну освіту». Це означає, що після підписання закону президентом, у системі професійної освіти розпочнуться відповідні зміни

Про них сьогодні, 22 серпня, на брифінгу розповів заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко

— Стратегічною метою цього закону є те, що професійно-технічна освіта, заклади професійно-технічної освіти будуть поступово перетворитися на професійні коледжі. Тепер заклади професійної освіти будуть називатися не професійними училищами, а професійними коледжами.

Разом з такими професійними коледжами будуть діяти військові коледжі, навчальні центри, а також центри професійної досконалості. В закладах навчатимуться не учні, а студенти, слухачі або курсанти із власним самоврядуванням. Тобто ми наближаємося до системи вищої освіти в плані самоорганізації здобувачів освіти.

Чубенко зазначив, що передбачаються очна, денна, вечірня, дистанційна і мережева форми навчання. Також можлива індивідуальна форма навчання й екстернатна на робочому місці або на виробництві.

— Є нюанси пов’язані з грошима. Вони пов’язані з тим, що гроші будуть йти за студентом. Тобто при проходження практики студент буде отримувати заробітну плату у повному обсязі, а не як раніше, частину.

Також в закладах професійно-технічної освіти запроваджується принцип автономії. Це означає, що заклади професійної освіти будуть мати більше самостійних повноважень, зможуть управляти самостійно коштами, затверджувати штатні розписи, визначати зарплату педагогів тощо.

Чубенко зазначив, що одною з цілей є можливість «відірвати» зарплату від існуючої тарифної сітки:

— Фінансування може бути в двох формах: це або бюджетна установа, або форма некомерційного товариства. При другій формі у навчального закладу є можливість самим встановлювати форми оплати праці.

До 1 вересня 2027 року комунальні державні заклади професійної освіти, в яких навчається понад 400 осіб, мають бути реорганізовані в форми некомерційного товариства. Тобто ВПУ № 7 стане першопрохідцем в цій справі.

Антон Чубенко розповів, що велика увага також буде приділена створенню наглядових рад:

— В кожному закладі буде створена наглядова рада. Важливо, щоб серед її членів були представники бізнесу, які зацікавлені в формуванні замовлення на ті освітні послуги, які надає навчальний заклад відповідного рівня.

Наглядова рада також бере участь у розробленні і затвердженні перспективного плану розвитку закладу, і погодженні фінансового плану та освітньої програми із залученням додаткових джерел фінансування.

— Представники ВПУ № 7 також можуть входити до наглядових рад інших навчальних закладів, ділитися досвідом щодо зміцнення матеріально-технічної бази, досвідом залучення інвестицій. Тільки за минулий рік ВПУ № 7 залучило майже 2 млн доларів інвестиції.

 

Ще з нового:

  • з січня 2030 року закладам, в яких навчається менш як 150 студентів, держава не буде надавати освітню субвенцію
  • буде спрощена процедура ліцензування і впроваджено принцип одна ліцензія — один рівень.
1
Автор: Мирослава Українська
ВПУ№7 освіта профтехосвіта
