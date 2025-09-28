У центрі Кременчука на перехресті вулиць автівка збила 15-річну дівчинку, яка їхала на самокаті

Сьогодні, близько 19.00 у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцька та Шевченка сталося ДТП – автівка збила 15-річну дівчинку, що їхала на самокаті. Про це повідомила журналістка «Кременчуцького Телеграфу», яка знаходиться на місці ДТП. За її словами, дівчинка фізично не постраждала, але знаходиться у шоковому стані. На місці ДТП викликали поліцію.

Діти, які були разом з цією дівчинкою, стверджують, що водій поїхав, нібито, на червоне світло світлофора й збив дівчинку. Але це, за ствердженням дітей, які там були. За їх же словами, під час ДТП біля перехрестя знаходилось багато людей, які все це бачили.

На місці ДТП приїхала «швидка допомога». Дівчинка знаходиться у шокову стані та плаче. Діти її заспокоюють та обіймають.