Україна, Світ, Війна

Уночі російська армія атакувала Україну 50 ракетами та 593 ударними БпЛА — Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 171

 

Силами ППО збито та подавлено 611 повітряних цілей противника

У ніч на 28 вересня (із 20.30 27 вересня) російська армія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу. З них:

593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ), Чауда, Кача — ТОТ Криму;

  • 2 реактивних БпЛА типу «Бандероль» із Курської обл. (РФ);
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл. (РФ);
  • 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. (РФ);
  • 8 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару — столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

  • 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;
  • 2 реактивних БпЛА типу «Бандероль»;
  • 35 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет «Калібр».
— Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА. 

«Кременчуцький Телеграф» показав, який вигляд має Крюківський міст після російської атаки на Кременчук.

Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО ракети БПЛА Шахеди
