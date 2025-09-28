У Лубнах 89-річний водій автівки збив 74-річного велосипедиста — чоловік загинув на місці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 268

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 вересня близько 12.00 на вулиці Олександрійській у Лубнах. Поліція відкрила провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль «Москвич» під керуванням 89-річного водія допустив зіткнення з велосипедистом. Внаслідок ДТП 74-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження від яких загинув на місці.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що водія, причетного до смертельної ДТП на Полтавщині, взяли під варту без права внесення застави.

