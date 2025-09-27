У Кременчуці автомобіль Nissan збив пішохода: постраждалого госпіталізували

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 175

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Кременчуці 26 вересня близько 16.40 на перехресті вулиць Гранітної та Сущинського. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Nissan під керуванням 57-річного водія здійснив наїзд на 52-річного чоловіка.

Унаслідок ДТП пішохода з тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.