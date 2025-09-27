У Миргороді автівка збила 15-річного мотоцикліста: хлопця госпіталізували

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 105

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня близько 16.10 на вулиці Івана Білика у Миргороді. Поліція встановлює обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Logan, під керуванням 35-річної місцевої водійки, зіткнувся з мотоциклом Musstang Region, за кермом якого перебував 15-річний місцевий хлопець. Унаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

