Надзвичайні новини, Полтавщина

Водія, причетного до смертельної ДТП на Полтавщині, взяли під варту без права внесення застави

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 222

 

Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - поліція проводить досудове розслідування

Суд задовольнив клопотання слідчих і прокурора та взяв під варту без права внесення застави 25-річного водія автомобіля Mitsubishi ASX, який керуючи транспортним засобом в стані сп’яніння 26 вересня на автодорозі Київ-Харків виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіткнувся із бетонним блоком та перекинувся.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Полтавській області та нагадали, що унаслідок ДТП водія та 22-річного пасажира автомобіля з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. Ще один 17-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження від яких загинув на місці. 

Водієві повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини) та обрано судом запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Учора ми писали про це смертельне ДТП, яке сталося 26 вересня близько 3.40 у Полтавському на 362 км автодороги Київ–Харків. Автомобіль Mitsubishi ASX з’їхав із траси, врізався у бетонний блок та перекинувся.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині чотирьом водіям повідомили про підозру у скоєнні резонансних ДТП.

Автор: Віктор Крук
ДТП загинув суд запобіжний захід арешт
