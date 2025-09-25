На Полтавщині чотирьом водіям повідомили про підозру у скоєнні резонансних ДТП

Також перед судом постане директор комунального підприємства Миргородщини, який не забезпечив для водіїв медичний огляд
Упродовж вересня п’ятьом мешканцям Полтавської області повідомили про підозру у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із безпекою дорожнього руху та експлуатацією транспорту. Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, чотирьох осіб підозрюють за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі або тяжких травм потерпілих. Ще одного — за ст. 287 ККУ (грубе порушення правил експлуатації транспорту службовою особою).
Водій вантажівки DAF на трасі Київ-Харків-Довжанський збив на смерть пішоходку у Лубенському районі.
Кермувальник Chery Tiggo у Новосанжарській громаді збив жінку на узбіччі та втік. Внаслідок аварії постраждала загинула.
Мотоцикліст не надав перевагу пішоходу на переході — жінка отримала тяжкі травми.
Водійка Opel Zafira під час обгону в Кибинцях не впевнилася у безпеці маневру й врізалась у Peugeot Partner. Постраждала пасажирка.
Директор комунального підприємства із Миргородського району не організував медогляди водіїв. Один із них, маючи проблеми із зором, збив пішохода у Лохвиці. Водія також судитимуть за ч. 1 ст. 286 ККУ.
У двох провадженнях обвинувальні акти вже скеровані до суду, ще у трьох — досудове розслідування завершується.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині нетверезий підліток на мотоциклі збив пішохода і втік: потерпілого госпіталізували до лікарні.
