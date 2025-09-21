На Полтавщині нетверезий підліток на мотоциклі збив пішохода і втік

20 вересня близько 21.15 у селі Суха Солониця Лубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 16-річний водій мотоцикла RF 150C збив 38-річного пішохода на вулиці Перемоги та поїхав із місця пригоди.
Постраждалого з травмами госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Поліціянти розшукали мотоцикліста у сусідньому селі. За даними слідства, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України (керування у стані сп’яніння, що призвело до травм середньої тяжкості). Обставини аварії встановлюють слідчі.
Нагадаємо, що у Полтаві 17-річний мотоцикліст впав із Lifan і потрапив до лікарні.
