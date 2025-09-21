У Полтаві 17-річний мотоцикліст впав із Lifan і потрапив до лікарні

20 вересня близько 14.00 у Полтаві на вулиці Колійній сталася ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За попередніми даними, 17-річний водій мотоцикла Lifan не впорався з керуванням і впав із транспортного засобу.
Унаслідок падіння хлопець отримав травми, його госпіталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримынального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості).
Обставини події встановлюють.
