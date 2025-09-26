Смертельна ДТП на трасі Київ–Харків: загинув пасажир Mitsubishi

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 445

26 вересня близько 3.40 у Полтавському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На 362 км автодороги Київ–Харків автомобіль Mitsubishi ASX з’їхав із траси, врізався у бетонний блок та перекинувся. Про це повідомила поліція Полтавщини.

За попередньою інформацією, за кермом був 24-річний чоловік. Його та 21-річного пасажира з травмами госпіталізували. Ще один пасажир, особу якого встановлюють, загинув на місці аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини).

Нагадаємо, що на Полтавщині чотирьом водіям повідомили про підозру у скоєнні резонансних ДТП.