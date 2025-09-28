846 загиблих героїв: у Кременчуці презентували девʼяте видання «Криниці памʼяті»

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 164

У неділю, 28 вересня, у читальній залі на Соборній відбулася презентація девʼятого видання книги «Криниця памʼяті — Герої Кременчуччини». Це патріотичний проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини, який розповідає про загиблих воїнів, які жили, навчалися, працювали або поховані у Кременчуці та Кременчуцькому районі.

— В девʼяти книгах — долі 846 загиблих воїнів. І вже готується до видання десята книга. Ми плануємо її презентацію на листопад цього року. Дуже хочеться вірити, що це буде останнє видання, проте ми й досі отримуємо сумні звістки про загиблих героїв, - розповів Володимир Шевченко, ініціатор проєкту.

Вперше співавторкою видання крім Тетяни Булат і Оксани Гриниченко, стала Альона Душенко, журналістка, яка наразі теж боронить рідну землю.

— Це дуже важка робота, проте ми розуміємо її важливість й продовжуємо на власній ініціативі й власними силами готувати до друку й видавати книги. Всі співавтори працюють виключно як волонтери й беруть інформацію, розташовану у відкритих джерелах, а також надану ТЦК та СП. Хочеться мати хоча б невелику фінансову підтримку з боку влади або спонсорів, але на жаль, за рік роботи ніхто такого бажання не виявив, хоча звернення були, — розповіли співавторки.

Всі книги зберігаються у бібліотеках міста, в краєзнавчому музеї й у Києві в бібліотеках Верховної Ради, їм. Вернацького, у Книжковій палаті та бібліотеці Комітету телебачення та радіомовлення.