846 загиблих героїв: у Кременчуці презентували девʼяте видання «Криниці памʼяті»

У неділю, 28 вересня, у читальній залі на Соборній відбулася презентація девʼятого видання книги «Криниця памʼяті — Герої Кременчуччини». Це патріотичний проєкт Творчої спілки журналістів Кременчуччини, який розповідає про загиблих воїнів, які жили, навчалися, працювали або поховані у Кременчуці та Кременчуцькому районі.
— В девʼяти книгах — долі 846 загиблих воїнів. І вже готується до видання десята книга. Ми плануємо її презентацію на листопад цього року. Дуже хочеться вірити, що це буде останнє видання, проте ми й досі отримуємо сумні звістки про загиблих героїв, - розповів Володимир Шевченко, ініціатор проєкту.
Вперше співавторкою видання крім Тетяни Булат і Оксани Гриниченко, стала Альона Душенко, журналістка, яка наразі теж боронить рідну землю.
Всі книги зберігаються у бібліотеках міста, в краєзнавчому музеї й у Києві в бібліотеках Верховної Ради, їм. Вернацького, у Книжковій палаті та бібліотеці Комітету телебачення та радіомовлення.
