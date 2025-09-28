З початку року на Полтавщині видали 8,6 тисяч направлень в «Армію відновлення»

Полтавщина активно реалізує урядовий проєкт «Армія відновлення», який допомагає українцям знайти тимчасову роботу та долучитися до відбудови України. За цей час в області видали 30,9 тисячі направлень. А з початку року — 8,6 тисячі направлень для тимчасово безробітних жителів та незайнятих ВПО. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Як він зазначив, учасники програми залучаються до виконання різноманітних завдань — від розвантаження гуманітарної допомоги, підтримки постраждалих від бойових дій, ВПО, людей з інвалідністю до робіт із відновлення критично важливої інфраструктури.

— Тимчасова робота забезпечує не лише дохід, але й можливість опанувати нові компетенції та здобути практичний досвід у різних сферах, — зауважив Володимир Когут.

Оплата праці — до 1,5 мінімальних зарплат, що наразі дорівнює 12 тис. грн за повний місяць.

Щоб долучитися до проєкту, необхідно звернутися до центру зайнятості та подати відповідну заявку.

— «Армія відновлення» — це робота для людей, підтримка для громад і вагомий внесок у відбудову України, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року ми писали, що Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення» - на оплату праці робітникам торік виділили майже 30 мільйонів гривень. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.