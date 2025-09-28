З початку року на Полтавщині видали 8,6 тисяч направлень в «Армію відновлення»

Учасники програми залучаються до виконання різноманітних завдань – від розвантаження гуманітарної допомоги, підтримки постраждалих від бойових дій, ВПО, людей з інвалідністю до робіт із відновлення критично важливої інфраструктури
Полтавщина активно реалізує урядовий проєкт «Армія відновлення», який допомагає українцям знайти тимчасову роботу та долучитися до відбудови України. За цей час в області видали 30,9 тисячі направлень. А з початку року — 8,6 тисячі направлень для тимчасово безробітних жителів та незайнятих ВПО. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Як він зазначив, учасники програми залучаються до виконання різноманітних завдань — від розвантаження гуманітарної допомоги, підтримки постраждалих від бойових дій, ВПО, людей з інвалідністю до робіт із відновлення критично важливої інфраструктури.
Оплата праці — до 1,5 мінімальних зарплат, що наразі дорівнює 12 тис. грн за повний місяць.
Щоб долучитися до проєкту, необхідно звернутися до центру зайнятості та подати відповідну заявку.
Нагадаємо, минулого року ми писали, що Полтавська область є активним учасником проєкту «Армія відновлення» - на оплату праці робітникам торік виділили майже 30 мільйонів гривень. А протягом 2023 року у Кременчуці в рамках проєкту «Армія відновлення» працевлаштували понад 1,5 тисячі безробітних.
