На Полтавщині зникли дві сестри 11 і 12 років

24 вересня близько 16.00 у селі Гожули Полтавської громади зникли сестри — 14-річна Анастасія та 13-річна Крістіна Пшеничні. Вони пішли з дому та не повернулися. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Прикмети дітей: невисокого зросту, середньої статури, з довгим каштановим волоссям.
Тих, кому відома інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки, поліція просить повідомити її за телефонами:
