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Чому депутати голосували у Вайбері? «Все дозволено, що не заборонено законом» – юристка мерії

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 298

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» продовжує слідкувати за судовим процесом щодо закриття Кременчуцької гімназії № 29. Сьогодні у Полтавському окружному суді відбулося судове засідання

Сьогодні у Полтавському окружному суді відбулося судове засідання щодо закриття Кременчуцької гімназії № 29. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від представника позивачки, адвоката Лазоренка.

Розпочалося судове засідання із клопотання представниці міської ради. Вона попросила суд урахувати те, що міський голова Кременчука Віталій Малецький помилився, коли у заяві на ім’я секретаря міськради Юрія Гриценка вказав, що він не мер, а депутат. На усвідомлення цієї помилки Малецькому знадобився місяць.

Під час дослідження доказів доволі одіозно висловилася підлегла керівника юридичного департаменту міськради Валерія Мирошниченка. За її словами, депутати та міський голова вирішили, що їм було зручно і комфортно протягом двох років «голосувати сердечками» у мобільному застосунку Вайбер. Вона говорить, що такий формат голосування не заборонений. А все, що не заборонено, те дозволено.

Але представник батьків гімназії адвокат Лазоренко зазначив, що це суперечить ст. 19 Конституції України. У ній йдеться, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбаченими Конституцією та законами України.

Ще одним аргументом мерії стосовно закриття гімназії було те, що у закладі освіти немає пожежної сигналізації через брак коштів. Відповідно до припису Державної служби з надзвичайних ситуацій встановити сигналізацію мали б ще у жовтні 2023 року. Проте її там досі немає, зате Кременчуцька міська рада продовжує виділяти значні суми на озеленення та однорічні квіти.

Також до доказів долучили фотокопію власноруч написаної заяви депутата Яворського, завірену штампот «згідно з оригіналом». Проте у міській раді не може бути оригіналу цієї заяви, оскільки, як свідчать соціальні мережі пана Яворського, нині він перебуває за кордоном.

Суд оголосив перерву в засіданні до 19 березня. У цей час сторони мають готуватися до судових дебатів.

Нагадаємо, суд залучає тертій осіб для розгляду справи щодо закриття Кременчуцької гімназії № 29.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Кременчук гімназія №29 судова справа
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