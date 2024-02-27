Кременчуцькі боксери вибороли призові місця на обласному Чемпіонаті

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Боксери команди дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» вибороли 7 нагород на відкритому Чемпіонаті області з боксу серед юніорів, молоді та боксерів з 18 до 22 років у Полтаві. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Крім того, переможці змагань представлятимуть збірну області на Чемпіонаті України, який пройде у березні.

За результатами чемпіонату кременчужани посіли:

1 місце - Ілля Жежель та Єгор Лук'янченко;

2 місце - Кирило Лузякін, Тимофій Коваленко, Єгор Бугрименко та Олександр Пушкарьов;

3 місце - Данііл Лисенко;

5 місце - Єгор Куць та Мілан Нестеренко.

Тренери переможців – Максим Рудницький, Артем Карпецт та Олег Скирта.

До речі, нещодавно тренер Максим Рудницький пройшов професійний семінар з суддівства у боксі та здобув звання «Суддя з боксу 1-ої категорії».

Нагадаємо, що в січні кременчуцькі спортсмени вибороли перше місце у відкритому турнірі з боксу.