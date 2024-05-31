«Ми хочемо розголосу та справедливого суду», — рідні кременчуцького волонтера, який торік потрапив у ДТП на Миколаївщині

Волонтер з Кременчука Олександр у жовтні минулого року потрапив в аварію. Чоловік віз гуманітарну допомогу військовим на південний напрямок, а коли повертався додому через Миколаївську область, у нього вийшов з ладу причіп: відірвався від машини, вилетів на зустрічну смугу та врізався в мікроавтобус. У результаті цього загинули дві людини. З того часу Олександр перебуває під вартою у Баштанці на Миколаївщині. Рідні просять справедливого розслідування та хоча б відпустити чоловіка додому на лікування до завершення розгляду справи та винесення вироку
Марина та Олександр — кременчуцькі волонтери. Вони займаються передачею гуманітарної допомоги для військових на різних напрямках. Проте у жовтні минулого року Олександр з однієї із таких поїздок не повернувся: чоловік повертався з південного напрямку та у Миколаївській області потрапив в аварію. Внаслідок цього загинули дві людини. З того часу Олександр перебуває під вартою у Баштанському районі. Місцеві правоохоронці не хочуть іти на зустріч та відпустити чоловіка додому на лікування, навіть попри погане здоров’я. Тож Марина звернулася до редакції Телеграфа, аби надати цій справі більшого розголосу. Сподівається, так суд зможе дійти справедливого рішення щодо долі чоловіка.
За даними пресслужби Головного управління Національної поліції Миколаївської області, потрапив Олександр у ДТП 15 жовтня 2023 року близько 17.25 на 203 км автодороги Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» неподалік села Костичі Інгульської громади. Він їхав на вантажному фургоні Mercedes 316 CDI з причепом.
У повідомленні про підозру, винесеного Головуправлінням поліції у Миколаївській області зазначено, що Олександр «грубо порушив Правила дорожнього руху України, а саме: рухаючись по проїзній частині дороги, проявив неуважність, не стежив за дорожньою обстановкою та її змінами, хоча був зобов’язаний постійно її контролювати і мав таку можливість, перед початком зміни напрямку свого руху, не переконався, що це буде безпечним, і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, виїхав на зустрічну смугу рух транспорту, де допустив зіткнення керованого ним транспортного засобу із автомобілем ГАЗ Соболь».
У машині на зустрічній смузі їхали четверо — водій та троє пасажирів. В результаті зіткнення 16-річний пасажир ГАЗу від отриманих травм загинув на місці. 69-річного водія мікроавтобуса госпіталізували, але він невдовзі помер у кареті швидкої допомоги. Інших двох пасажирів мікроавтобуса із травмами госпіталізували.
Проте, за словами дружини Олександра, із ладу вийшов причіп: лопнула ресора, причіп відірвало, викинуло на зустрічну смугу і це саме він зіткнувся з ГАЗом, а не автівка її чоловіка. Машина ж Олександра двічі перекинулася, він теж травмувався. Хоча миколаївські правоохоронці стверджують, що чоловік не постраждав.
Інкримінують волонтерові порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть двох потерпілих (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Рішенням Центрального районного суду Миколаєва 17 жовтня 2023 року Олександра взяли під варту, де він перебуває дотепер.
Дружина Олександра, Марина, у розпачі. Говорить, справу чоловіка розслідують несправедливо.
А ще Марина стверджує, що тамтешні правоохоронці роблять усе можливе, аби сфальсифікувати чи приховати докази.
За словами жінки, правоохоронці зазначали, що у справі учасників дорожнього руху було три — мікроавтобус із постраждалими та загиблими, автівка її чоловіка та причіп як окремий транспортний засіб. І весь цей час він знаходився у Миколаївській області на штраф-майданчику.
Марина каже, неодноразово подавали клопотання про зміну запобіжного заходу — у чоловіка на фоні хронічних захворювань значно погіршилося самопочуття. Хотіла забрати його додому та пролікувати. Але Миколаївський апеляційний суд клопотання сторони захисту відхиляв.
Олександр займається волонтерством уже близько 8 років, спочатку у складі громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук», а з 2022 року разом із дружиною є членами Товариства Червоного Хреста України.
Також чоловік багато років працював водієм на великогабаритних автомобілях, має досвід транспортування великих вантажів. Був також і далекобійником та займався транспортними перевезеннями. За увесь цей час Олександр зарекомендував себе як сумлінний та відповідальний, уважний і кваліфікований водій. Про це свідчать численні характеристики та відзнаки, які редакції надала Марина.
— За час роботи зарекомендував себе як відповідальний і дисциплінований працівник, який може проявити рішення в питаннях, що стосуються його професійної діяльності і знаходяться в його компетенції. Нарікань і зауважень зі сторони керівництва не мав, — пише ФОП Кушніренко О.С.
Окрім цього, про Олександра як надійного перевізника відгукуються у Кременчуцькій міській організації профспілки працівників освіти.
Також чоловік має низку відзнак від керівника ГО «АТО-Майдан-Кременчук» Леоніда Харченка та командування військової частини А4066.
Судова тяганина Марини та адвокатів по захисту Олександра триває з грудня і до цього часу. За цей період відбулося 8 судових засідань у Баштанському райсуді Миколаївської області та 4 засідання Миколаївського апеляційного суду.
Коротка хронологія засідань:
Інформації про перебіг судового засідання у Миколаївському апеляційному суді 30 травня журналісти поки що не мають.
Також «Кременчуцький Телеграф» відправив клопотання до Баштанського районного суду Миколаївської області з проханням допустити журналістів до подальших судових засідань, оскільки подія має суспільний резонанс та безпосередньо стосується мешканця Кременчуцької громади.
Марина не впадає у відчай та продовжує боротися за чоловіка.
Вдома на Олександра чекають мати, яка під час одного з візитів до сина провела тиждень у Миколаївській обласній клінічній лікарні із гострим мозковим інсультом, дружина з дитиною та ще двоє неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» триматиме цю справу на контролі та інформуватиме читачів щодо подальшого її перебігу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.