«Ми хочемо розголосу та справедливого суду», — рідні кременчуцького волонтера, який торік потрапив у ДТП на Миколаївщині

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 1 126

Волонтер з Кременчука Олександр у жовтні минулого року потрапив в аварію. Чоловік віз гуманітарну допомогу військовим на південний напрямок, а коли повертався додому через Миколаївську область, у нього вийшов з ладу причіп: відірвався від машини, вилетів на зустрічну смугу та врізався в мікроавтобус. У результаті цього загинули дві людини. З того часу Олександр перебуває під вартою у Баштанці на Миколаївщині. Рідні просять справедливого розслідування та хоча б відпустити чоловіка додому на лікування до завершення розгляду справи та винесення вироку

Марина та Олександр — кременчуцькі волонтери. Вони займаються передачею гуманітарної допомоги для військових на різних напрямках. Проте у жовтні минулого року Олександр з однієї із таких поїздок не повернувся: чоловік повертався з південного напрямку та у Миколаївській області потрапив в аварію. Внаслідок цього загинули дві людини. З того часу Олександр перебуває під вартою у Баштанському районі. Місцеві правоохоронці не хочуть іти на зустріч та відпустити чоловіка додому на лікування, навіть попри погане здоров’я. Тож Марина звернулася до редакції Телеграфа, аби надати цій справі більшого розголосу. Сподівається, так суд зможе дійти справедливого рішення щодо долі чоловіка.

Їхав додому, а потрапив у СІЗО

За даними пресслужби Головного управління Національної поліції Миколаївської області, потрапив Олександр у ДТП 15 жовтня 2023 року близько 17.25 на 203 км автодороги Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» неподалік села Костичі Інгульської громади. Він їхав на вантажному фургоні Mercedes 316 CDI з причепом.

У повідомленні про підозру, винесеного Головуправлінням поліції у Миколаївській області зазначено, що Олександр «грубо порушив Правила дорожнього руху України, а саме: рухаючись по проїзній частині дороги, проявив неуважність, не стежив за дорожньою обстановкою та її змінами, хоча був зобов’язаний постійно її контролювати і мав таку можливість, перед початком зміни напрямку свого руху, не переконався, що це буде безпечним, і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, виїхав на зустрічну смугу рух транспорту, де допустив зіткнення керованого ним транспортного засобу із автомобілем ГАЗ Соболь».

У машині на зустрічній смузі їхали четверо — водій та троє пасажирів. В результаті зіткнення 16-річний пасажир ГАЗу від отриманих травм загинув на місці. 69-річного водія мікроавтобуса госпіталізували, але він невдовзі помер у кареті швидкої допомоги. Інших двох пасажирів мікроавтобуса із травмами госпіталізували.

Проте, за словами дружини Олександра, із ладу вийшов причіп: лопнула ресора, причіп відірвало, викинуло на зустрічну смугу і це саме він зіткнувся з ГАЗом, а не автівка її чоловіка. Машина ж Олександра двічі перекинулася, він теж травмувався. Хоча миколаївські правоохоронці стверджують, що чоловік не постраждав.

Інкримінують волонтерові порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть двох потерпілих (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Рішенням Центрального районного суду Миколаєва 17 жовтня 2023 року Олександра взяли під варту, де він перебуває дотепер.

«Йому одразу сказали, що він сяде»

Дружина Олександра, Марина, у розпачі. Говорить, справу чоловіка розслідують несправедливо.

— Йому відразу там сказали: ти сядеш на 8 років! Але ж це була випадковість! І машина, і причіп були справними. Як та ресора лопнула — я не розумію, — говорить жінка.

А ще Марина стверджує, що тамтешні правоохоронці роблять усе можливе, аби сфальсифікувати чи приховати докази.

— Я їхала до нього наступного дня, і коли проїжджала повз місце аварії, спеціально почала знімати на відео — там яма на ямі була, дуже погана дорога. А потім поїхала ще раз через три дні — уже дорога ідеально рівна, жодної вибоїни. Відправляла запит миколаївським комунальникам — а вони мені відповіли, що на тій ділянці дороги ніякі ремонтні роботи не проводилися.

За словами жінки, правоохоронці зазначали, що у справі учасників дорожнього руху було три — мікроавтобус із постраждалими та загиблими, автівка її чоловіка та причіп як окремий транспортний засіб. І весь цей час він знаходився у Миколаївській області на штраф-майданчику.

— Ми з адвокатами хотіли провести додаткову експертизу причепа, звернулися до поліції — а нам кажуть, що його забрали. Хто, куди й навіщо — не кажуть.

Марина каже, неодноразово подавали клопотання про зміну запобіжного заходу — у чоловіка на фоні хронічних захворювань значно погіршилося самопочуття. Хотіла забрати його додому та пролікувати. Але Миколаївський апеляційний суд клопотання сторони захисту відхиляв.

«Ініціативний спеціаліст та професіонал, відповідальний водій»

Олександр займається волонтерством уже близько 8 років, спочатку у складі громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук», а з 2022 року разом із дружиною є членами Товариства Червоного Хреста України.

Також чоловік багато років працював водієм на великогабаритних автомобілях, має досвід транспортування великих вантажів. Був також і далекобійником та займався транспортними перевезеннями. За увесь цей час Олександр зарекомендував себе як сумлінний та відповідальний, уважний і кваліфікований водій. Про це свідчать численні характеристики та відзнаки, які редакції надала Марина.

— За час роботи зарекомендував себе як відповідальний і дисциплінований працівник, який може проявити рішення в питаннях, що стосуються його професійної діяльності і знаходяться в його компетенції. Нарікань і зауважень зі сторони керівництва не мав, — пише ФОП Кушніренко О.С.

— За час роботи на підприємстві проявив себе як грамотний, ініціативний, спеціаліст та професіонал, який справляється з поставленими завданнями не тільки в звичайних, але й у стресових умовах, має великий досвід роботи, багатий обсяг практичних навичок, вміло використовує свої знання і навички у повсякденній роботі. Сумлінно ставиться до своїх обов’язків, трудову дисципліну не порушував. Постійно підвищує рівень своєї кваліфікації та займається самовдосконаленням, — зазначає у характеристиці директор ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс».

Окрім цього, про Олександра як надійного перевізника відгукуються у Кременчуцькій міській організації профспілки працівників освіти.

Також чоловік має низку відзнак від керівника ГО «АТО-Майдан-Кременчук» Леоніда Харченка та командування військової частини А4066.

Хронологія судових засідань

Судова тяганина Марини та адвокатів по захисту Олександра триває з грудня і до цього часу. За цей період відбулося 8 судових засідань у Баштанському райсуді Миколаївської області та 4 засідання Миколаївського апеляційного суду.

Коротка хронологія засідань:

5 грудня Баштанський суд призначив підготовче судове засідання на 11 грудня;

13 грудня на засіданні суду сторона захисту висунула клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а сторона обвинувачення — про продовження тримання під вартою до 10 лютого включно. Клопотання адвокатів суд відхилив, а клопотання прокурора задовольнив;

18 січня Баштанський суд відхилив заяву представника потерпілого про підтримання клопотання сторони захисту на зміну запобіжного заходу;

21 січня суд прийняв рішення провести наступне засідання 31 січня у режимі відеоконференції;

30 січня Миколаївський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту та лишив запобіжний захід для обвинуваченого без змін;

31 січня Баштанський райсуд продовжив строк тримання під вартою до 30 березня та призначив наступне судове засідання на 6 лютого в режимі відеоконференції;

7 лютого Миколаївський апеляційний суд підтримав клопотання сторони захисту та призначив розгляд апеляційної скарги на 21 лютого у режимі відеоконференції;

21 лютого сторона захисту апелювала про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Миколаївський апеляційний суд це клопотання не задовольнив;

27 березня Баштанський суд продовжив строк тримання під вартою до 25 травня;

20 травня суд відмовив стороні захисту у клопотанні про огляд причепу та призначення додаткової судової інженерно-транспортної експертизи та огляду місця ДТП і продовжив термін перебування під вартою ще на 60 діб — до 18 липня;

27 травня Баштанський райсуд призначив наступне судове засідання на 21 червня.

Інформації про перебіг судового засідання у Миколаївському апеляційному суді 30 травня журналісти поки що не мають.

Також «Кременчуцький Телеграф» відправив клопотання до Баштанського районного суду Миколаївської області з проханням допустити журналістів до подальших судових засідань, оскільки подія має суспільний резонанс та безпосередньо стосується мешканця Кременчуцької громади.

«Ми будемо боротися до останнього»

Марина не впадає у відчай та продовжує боротися за чоловіка.

— Вироку суду ще не було, але ми вже виплатили потерпілим моральну та матеріальну шкоду у розмірі 50 тисяч гривень кожному. Я розумію, що родинам, які втратили рідних — це дрібниці. І я не знаю, у якому психологічному стані мій чоловік вийде на свободу. Так чи інакше, а його гнітить те, що двоє людей загинули. Але я не припиню за нього боротися! Якщо треба — і до Зеленського дійду! — говорить жінка.

Вдома на Олександра чекають мати, яка під час одного з візитів до сина провела тиждень у Миколаївській обласній клінічній лікарні із гострим мозковим інсультом, дружина з дитиною та ще двоє неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу.





Редакція «Кременчуцького Телеграфа» триматиме цю справу на контролі та інформуватиме читачів щодо подальшого її перебігу.