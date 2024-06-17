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Вважав, що більш корисний у цивільному житті. У Семенівці чоловік ухилився від військової служби

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 303

Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки

У Семенівці чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації. Обвинувачений не прибув збірного пункту у визначений термін, чим і здійснив кримінальне правопорушення. Про це повідомили на facebook-сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 17 червня. 

Відомо, що 13 лютого чоловік відмовився від повістки після того, як військово-лікарська комісія визнала його придатним до проходження військової служби. У присутності свідків йому оголосили зміст повістки, але чоловік проігнорував її. 

У судді обвинувачений пояснив, що, на його думку, він «є більш корисним у цивільному житті, тобто коли працює на елеваторі», написали в ТЦК. 

— Якщо звільнити засудженого від покарання з іспитовим строком — це створить в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності. Тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації, — йдеться у повідомленні. 

Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Нагадаємо, у травні жителя Полтавської області суд визнав винним в ухиленні від мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки й пояснив свою поведінку тим, що «був введений в оману інформацією щодо незаконності дій працівників РТЦК».

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Автор: Телеграф Джерело фото: Колаж 24 Каналу
Теги: суд ухилення від мобілізації
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