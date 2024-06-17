Вважав, що більш корисний у цивільному житті. У Семенівці чоловік ухилився від військової служби

У Семенівці чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації. Обвинувачений не прибув збірного пункту у визначений термін, чим і здійснив кримінальне правопорушення. Про це повідомили на facebook-сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 17 червня.
Відомо, що 13 лютого чоловік відмовився від повістки після того, як військово-лікарська комісія визнала його придатним до проходження військової служби. У присутності свідків йому оголосили зміст повістки, але чоловік проігнорував її.
У судді обвинувачений пояснив, що, на його думку, він «є більш корисним у цивільному житті, тобто коли працює на елеваторі», написали в ТЦК.
Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.
Нагадаємо, у травні жителя Полтавської області суд визнав винним в ухиленні від мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки й пояснив свою поведінку тим, що «був введений в оману інформацією щодо незаконності дій працівників РТЦК».
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