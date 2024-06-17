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Для участі у війні вже звільнено понад 2750 ув’язнених, які вступили до лав ЗСУ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 118

 

За прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, щонайменше 4 тисячі засуджених погодяться піти захищати Україну під час першого етапу набору на військову службу

В Україні звільнили вже понад 2750 ув’язнених для участі в бойових діях на фронті. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що, згідно з прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, щонайменше 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться добровільно захищати Україну у складі ЗСУ під час першого етапу набору на військову службу.

Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув’язнених.

— Мотивація наших ув’язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення — це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку, — сказав глава Мін’юсту.

Денис Малюська заявив, що між військовими командирами є конкуренція за добровольців з-поміж колишніх засуджених.

— Існує навіть конкуренція між військовими командирами за їх наймання. У бригадах є нестача живої сили, тому вони дуже хочуть отримати доступ до в’язниць, — заявив міністр.

У статті зазначається, що ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку, не мають права на умовно-дострокове звільнення для участі у бойових діях.

Також ув’язнені, які хочуть воювати, мають бути фізично здоровими, пройти психологічне обстеження і бути не старшими за 57 років, що дозволить їм прослужити щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який є граничним віком перебування на військовій службі згідно з чинним законодавством.

У Мінюсті назвали кількість засуджених, які висловилися про готовність воювати за Україну

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11079-1, який дає змогу деяким категоріям ув’язнених отримати умовно-дострокове звільнення та мобілізуватися до лав ЗСУ. Вони можуть це зробити тільки добровільно та після рішення суду.

17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених.

Скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію раніше досліджував «Кременчуцький Телеграф».

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація засуджений Міністерство юстиції ЗСУ звільнення
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