Для участі у війні вже звільнено понад 2750 ув’язнених, які вступили до лав ЗСУ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 118

За прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, щонайменше 4 тисячі засуджених погодяться піти захищати Україну під час першого етапу набору на військову службу

В Україні звільнили вже понад 2750 ув’язнених для участі в бойових діях на фронті. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що, згідно з прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, щонайменше 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться добровільно захищати Україну у складі ЗСУ під час першого етапу набору на військову службу.

Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув’язнених.

— Мотивація наших ув’язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення — це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку, — сказав глава Мін’юсту.

Денис Малюська заявив, що між військовими командирами є конкуренція за добровольців з-поміж колишніх засуджених.

— Існує навіть конкуренція між військовими командирами за їх наймання. У бригадах є нестача живої сили, тому вони дуже хочуть отримати доступ до в’язниць, — заявив міністр.

У статті зазначається, що ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони про національну безпеку, не мають права на умовно-дострокове звільнення для участі у бойових діях.

Також ув’язнені, які хочуть воювати, мають бути фізично здоровими, пройти психологічне обстеження і бути не старшими за 57 років, що дозволить їм прослужити щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який є граничним віком перебування на військовій службі згідно з чинним законодавством.

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Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 11079-1, який дає змогу деяким категоріям ув’язнених отримати умовно-дострокове звільнення та мобілізуватися до лав ЗСУ. Вони можуть це зробити тільки добровільно та після рішення суду.

17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених.

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