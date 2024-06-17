Борці з Полтавщини стали призерами на чемпіонаті Європи в Сан-Марино

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 129

У здобутку спортсмен — «срібло» і «бронза»

Спортсмени з Полтавщини, Олександр Манюненко й Ігор Малярчук, вибороли медалі на чемпіонаті Європи, який проходив в рамках Європейських ігор бойових мистецтв WMAC (Всесвітній Комітет Бойових Мистецтв). Про це повідомили на facebook-сторінці управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації.

Олександр Манюненко посів 3 місце у розділі MMA, Ігор Малярчук — 2 місце у розділі musical forms, 3 місце у розділі MMA і Technical complexes. Змагання проходили в республіці Сан-Марино.

Нагадаємо, торік боєць з кременчуцького клубу «Шторм» Олександр Писанко став чемпіоном світу з панкратіону.