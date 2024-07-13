Рятувальники ДСНС погасили пожежу на тваринницькій фермі у селі Демидівка на Кременчуччині

Учора, 12 липня, о 19.37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на тваринницькій фермі в селі Демидівка Омельницької громади Кременчуцького району.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.
Вогнеборці, які прибули на виклик, під час гасіння пожежі через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Внаслідок пожежі була знищена покрівля на площі 300 квадратних метрів та пошкоджено покрівлю на такій же площі. Вогнеборці врятували три споруди.
До гасіння залучалося 6 відділень ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 12 липня рятувальники ДСНС погасили 4 пожежі на Кременчуччині, при цьому врятували двох людей.
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