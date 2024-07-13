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Кременчук, Надзвичайні новини

Рятувальники ДСНС погасили пожежу на тваринницькій фермі у селі Демидівка на Кременчуччині

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 124

 

Унаслідок пожежі знищено та пошкоджено покрівлю ферми, але врятовано три споруди

Учора, 12 липня, о 19.37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на тваринницькій фермі в селі Демидівка Омельницької громади Кременчуцького району.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, під час гасіння пожежі через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Внаслідок пожежі була знищена покрівля на площі 300 квадратних метрів та пошкоджено покрівлю на такій же площі. Вогнеборці врятували три споруди.

До гасіння залучалося 6 відділень ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 12 липня рятувальники ДСНС погасили 4 пожежі на Кременчуччині, при цьому врятували двох людей.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: пожежа ДСНС рятувальники ферма
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