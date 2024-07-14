У Кобеляках велосипедист зіткнувся з автівкою – чоловік отримав травми

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 155

У суботу, 13 липня, близько 14.00 в місті Кобеляки сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою версією слідства зіткнулися автомобіль ЗАЗ SENS під керуванням 72-річного водія та електровелосипед, яким керував 66-річний чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, 12 липня на автодорозі Суми-Полтава-Олександрія поблизу села Тахтаулове у ДТП загинув велосипедист - мешканець Полтавської громади.