У «Полтаваобленерго» повідомили про зміни ГПВ - вдень відключати електроенергію будуть менше

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ПАТ «Полтаваобленерго» повідомила про зміни у графіку погодинних відключень електроенергії сьогодні, 14 липня, з 12.00 до 14.00

- До уваги споживачів електричної енергії! Отримана команда від НЕК «Укренерго» з 12.00 до 14.00 застосовувати одну чергу ГПВ - графік А1, - йдеться у повідомленні.

Тобто з 12.00 до 14.00 будуть діяти відключення по 1,5 години. А це означає, що тривалість відключень в цей період буде на 1 годину менше, ніж зараз зазначено в графіку.