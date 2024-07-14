У Полтаві маршрутка збила жінку на пішохідному переході – постраждалу госпіталізували

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Учора, 13 липня, близько 13.40 у Полтаві на вулиці Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, рейсовий мікроавтобус під керуванням 63-річного водія на пішохідному переході здійснив наїзд на 24-річну жінку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.