Найближчими місяцями у Пслі купатися не можна буде. Так вважає голова Всеукраїнської екологічної ліги

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 86

Найближчими місяцями у Пслі купатися не можна буде. Такий висновок зробила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, яка 21 липня приїжджала в Омельник.

Звісно, для підтвердження цього слід провести необхідні аналізи, та сказала вона наступне:

- Я переконана, що не менше ніж 5-10 місяців з цим гноєм, який знаходиться у ярі та по ухилу іде у річку Псел, це не зупиниться, воно (забруднення – ред.) буде продовжуватися. Цей гній залишився у тому ж яру. Тепер його знесло у нижню точку яру, і він далі буде весь час поступово дренувати. Настануть осінні дощі, буде сніг – зі снігом та дощем буде сходити у річку Псел. Поки його не прибереш і безпечно не утилізуєш, нікуди нічого не дінеться і далі буде отрутою для навколишнього середовища.

Експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які це досліджують, наполягають на тому, що має бути здійснений цілий комплекс заходів – треба чистити всі схили яру, ґрунт, який був зайнятий складуванням відходів. І треба не просто зібрати гній, а провести рекультивацію земель.

Які рекомендації дала Всеукраїнська екологічна ліга Омельницькій громаді щодо ситуації на Пслі, ви можете прочитати у цьому матеріалі.