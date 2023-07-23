Найближчими місяцями у Пслі купатися не можна буде. Так вважає голова Всеукраїнської екологічної ліги

«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав унікальні кадри підводної зйомки на Пслі, на відео видно засмічення дна відходами, які потрапили у річку
Найближчими місяцями у Пслі купатися не можна буде. Такий висновок зробила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, яка 21 липня приїжджала в Омельник.
Звісно, для підтвердження цього слід провести необхідні аналізи, та сказала вона наступне:
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги, які це досліджують, наполягають на тому, що має бути здійснений цілий комплекс заходів – треба чистити всі схили яру, ґрунт, який був зайнятий складуванням відходів. І треба не просто зібрати гній, а провести рекультивацію земель.
Які рекомендації дала Всеукраїнська екологічна ліга Омельницькій громаді щодо ситуації на Пслі, ви можете прочитати у цьому матеріалі.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» отримав унікальні кадри підводної зйомки на Пслі, яку зробили мешканці Омельницької громади. На відео видно засмічення дна відходами, які потрапили у річку, та рибу, яка плаває у каламутній воді.
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