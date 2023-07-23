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Надзвичайні новини

На вулиці Ярмарковій горів легковик

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 141

 

Моторний відсік авто вигорів повністю

22 липня у Кременчуці на вулиці Ярмарковій горів легковий автомобіль «Волга». Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 19.39 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу в авто. На місце виклику направили вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та одну одиницю техніки.

Вогонь, який охопив моторний відсік автомобіля, о 19.47 локалізували, а о 19.50 – ліквідували. Моторний відсік вигорів повністю, але легковик від повного знищення вогнем врятували.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не було. Причина займання встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: горів автомобіль пожежа
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