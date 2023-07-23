У Кременчуці керманич проїхав залізничний переїзд на червоний і залишився без посвідчення водія

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Патрульні склали на нього адміністративний протокол

22 липня водій автомобіля ВАЗ 111830 на вулиці Ярмарковій проїхав залізничний переїзд на заборонний червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє патрульна поліція міста.

Патрульні вилучили у керманича посвідчення водія та склали на нього адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.

Поліція нагадує, що проїзд через переїзд заборонено, якщо: