У Кременчуці керманич проїхав залізничний переїзд на червоний і залишився без посвідчення водія
Сьогодні, 10:03
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Патрульні склали на нього адміністративний протокол
22 липня водій автомобіля ВАЗ 111830 на вулиці Ярмарковій проїхав залізничний переїзд на заборонний червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє патрульна поліція міста.
Патрульні вилучили у керманича посвідчення водія та склали на нього адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (Порушення правил руху через залізничні переїзди) КУпАП.
Поліція нагадує, що проїзд через переїзд заборонено, якщо:
- черговий по переїзду подає сигнал, який забороняє рух (стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом або з руками в сторони);
- шлагбаум опущений або почав опускатися;
- увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал;
- за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді;
- до переїзду в межах видимості наближається поїзд.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: ta4anu.com.ua
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