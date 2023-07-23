Полтавська ОВА просить в уряду 4,5 млрд гривень на придбання систем оповіщення

Полтавська обласна військова адміністрація просить в уряду 4,5 млрд гривень на придбання систем оповіщення. Про це інформує «Громадське».
Загалом обласні військові адміністрації хочуть отримати від уряду 12,8 млрд гривень, щоб придбати системи оповіщення. Серед них, крім Полтавської ОВА:
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють, що проєкти для впровадження систем оповіщення не можуть бути однаковими для всіх регіонів України. Бо кожна область має різну кількість тергромад та різну організацію телекомунікаційних мереж.
Нагадаємо, Полтавська ОДА вимагала від Кременчука створити муніципальну систему сповіщення.
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