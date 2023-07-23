Полтавська ОВА просить в уряду 4,5 млрд гривень на придбання систем оповіщення

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 353

Загалом обласні військові адміністрації хочуть отримати від уряду 12,8 млрд гривень на дані цілі

Полтавська обласна військова адміністрація просить в уряду 4,5 млрд гривень на придбання систем оповіщення. Про це інформує «Громадське».

Загалом обласні військові адміністрації хочуть отримати від уряду 12,8 млрд гривень, щоб придбати системи оповіщення. Серед них, крім Полтавської ОВА:

Тернопільська ОВА — 2,5 млрд;

Сумська ОВА — 984 млн;

Дніпропетровська ОВА — 930 млн;

Запорізька ОВА — 744,6 млн;

Закарпатська ОВА — 600 млн;

Івано-Франківська ОВА — 200 млн;

Чернівецька ОВА — 109 млн.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють, що проєкти для впровадження систем оповіщення не можуть бути однаковими для всіх регіонів України. Бо кожна область має різну кількість тергромад та різну організацію телекомунікаційних мереж.

Нагадаємо, Полтавська ОДА вимагала від Кременчука створити муніципальну систему сповіщення.