Машина, вулиці та двері: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Марина Гримич «Ажнабія на червоній машині»
І що воно таке «ажнабія»? Як ви думаєте? А виявляється, що так називають в арабських країнах іноземок. Дія цього роману відбувається в сучасному Лівані, відомому своїм міжконфесійним розмаїттям, і перегукується з середньовічними арабськими оповідками з «Тисячі й однієї ночі». У центрі сюжету опиняються дві українки – Павлина, заміжня за сунітом Ахмадом, та Віра, дружина шиїта Жаввада. Павлина береться допомогти Жавваду порозумітися з дружиною, однак та несподівано зникає. І в пошуках Вірунчика Ахмад, Жаввад, Павлина, а також таємничий дуруз Зіяд, що несподівано приєднається до компанії, об’їжджають червоною машиною весь Ліван.
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Дзвінка Матіяш «Марта з вулиці Святого Миколая»
Ця повість адресована перш за все підліткам, та це означає, що її не можна читати нам, дорослим. Це історія дорослішання дівчинки, яка мріє стати художницею. Це оповідь про життя її рідних і друзів, про творчість і натхнення, живопис і музику, любов і втрату. І про народження нового життя.
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Алікс І. Герроу «Десять тисяч дверей Дженьєрі»
У маєтку пана Лока з безліччю дивних артефактів самотою зростає Дженьєрі. Їй не можна шуміти, а на дозвіллі вона мусить нудитися за переписуванням конторських книг. У неї є дивний дар: усе, що вона запише, магічним чином здійснюється, от тільки пан Лок хоче, щоб дівчина полишила такі витівки. Від самоти її рятує загадкова книжка під назвою «Десять тисяч дверей», у якій йдеться про інші світи. Аж раптом Дженьєрі розуміє, що їй загрожує небезпека і що історія в книжці тісно з нею пов’язана. Від цієї миті розпочинається дивовижна подорож крізь простір і час у пошуках загадкових дверей.
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