Машина, вулиці та двері: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

І що воно таке «ажнабія»? Як ви думаєте? А виявляється, що так називають в арабських країнах іноземок. Дія цього роману відбувається в сучасному Лівані, відомому своїм міжконфесійним розмаїттям, і перегукується з середньовічними арабськими оповідками з «Тисячі й однієї ночі». У центрі сюжету опиняються дві українки – Павлина, заміжня за сунітом Ахмадом, та Віра, дружина шиїта Жаввада. Павлина береться допомогти Жавваду порозумітися з дружиною, однак та несподівано зникає. І в пошуках Вірунчика Ахмад, Жаввад, Павлина, а також таємничий дуруз Зіяд, що несподівано приєднається до компанії, об’їжджають червоною машиною весь Ліван.

Ця повість адресована перш за все підліткам, та це означає, що її не можна читати нам, дорослим. Це історія дорослішання дівчинки, яка мріє стати художницею. Це оповідь про життя її рідних і друзів, про творчість і натхнення, живопис і музику, любов і втрату. І про народження нового життя.