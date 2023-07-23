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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зловили серійного крадія

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 473

 

Чоловік виносив речі з будинків і домогосподарств мешканців села Гоголівської громади

На Миргородщині поліцейський офіцер громади знайшов чоловіка, причетного до крадіжок майна з домогосподарств селян. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

На початку липня 2023 року до чергової частини відділення №3 (смт. Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції надійшло декілька повідомлень про крадіжки майна з будинків і домогосподарств мешканців села Гоголівської громади. За всіма фактами слідчі поліції розпочали досудові розслідування.

Слідчі та оперативні працівники місцевого підрозділу поліції встановили, що причетним до правопорушень є 35-річний житель іншої області. Причетного до крадіжок чоловіка знайшов поліцейський офіцер Дмитро Богомаз. Той переховувався від правоохоронців в одному із сіл Великосорочинської тергромади.

Слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, за фактами крадіжок вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: крадіжки Миргородщина
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