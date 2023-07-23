Опитування ТЪ: що кажуть кременчужани про міжквартальні та проїзні дороги у місті

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 430

Днями «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста та дізнався у кременчужан, чи влаштовують їх проїзні та міжквартальні дороги у нашому місті.

За результатами опитування більшість кременчужан не задоволені дорогами у місті.

– Влаштовують, але хотілось би, щоб було трохи краще на проїзних дорогах. В основному мене дороги не влаштовують на окраїнах міста, одна з таких доріг знаходиться на вулиці Давида Кострова, – говорить кременчужанка.

– Ні, не влаштовують. На мою думку, доріг у нас в місті взагалі немає. У нас на вулиці Квітки Цісик взагалі немає доріг. Треба усім займатися, це жах, щоб такі дороги були в наш час, з усіма технологіями та маючи власний асфальтний завод у місті. Просто меру великий привіт, – говорить кременчужанин.

– Я приїхала з Києва. У місті дороги ще нічого, а ось зі сторони Градизька до Кременчука дорога страшна, її взагалі немає. А ось у місті, у зрівнянні з тим, як я їхала – все прекрасно з дорогами, в центрі мені подобаються, а далі я не була, – говорить жінка, яка завітала до нашого міста з Києва.

– Влаштовують, але не всі, звісно. Хотілося б покращити дорогу на вулицях Кооперативній та на Хорольській. А міжквартальні дороги мене влаштовують після дощу, позмивало увесь бруд, – говорить кременчужанин.

– П'ятдесят на п'ятдесят, – кременчужанин.

– Не влаштовують як проїзні, так і міжквартальні по всьому місту. Тут і в центрі міста такі дороги, що й пройти із візочком неможливо, – говорить кременчужанка.

– Я б сказав краще, ніж у Світловодську. Проїзні мене влаштовують, а міжквартальні – ні. Багато де не подорожував, але на Третьому Занасипі у дворах доріг немає, – говорить чоловік.

– Міжквартальні не влаштовують, у центрі та в районі вулиці Героїв УПА (колишня Гвардійська – ред.), – говорить кременчужанин.

– Якщо чесно, на деяких вулицях є нормальні дороги, а на деяких – погані. У мене, наприклад, вулиця Київська, 99, там є провулок, як в'їжджати у гаражний кооператив, там дуже великі ями, й мені здається, більшість водії підтвердить те, що я сказав. Там було б добре зробити нормальні дороги. Також на Київській, 99, на міжквартальній дорозі працівники «Полтаваобленерго» перероблювали труби, через це були великі ями. Зараз там нормально все зробили й навіть додали парковку. Ще хотілося б, щоб зробили нормальні дороги на Водоканалі, також на вулиці Героїв Маріуполя (не пам'ятаю адресу), там є п'ятиповерхівка, поруч садочок і бойлерна, ось там теж погана дорога, – говорить кременчужанин.

– Не дуже влаштовують як проїзні, так і міжквартальні дороги. Ну ось дивіться, наприклад, тут дорога, тут комфортно ходити? Не дуже, я вважаю. І так виглядають майже усі вулиці Кременчука, – говорить кременчужанин.