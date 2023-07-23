У Кременчуці поліція шукає 17-річного Богдана Мокрого

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 228

Хлопець пішов з дому та не повернувся

Відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції шукає 17-річного Богдана Мокрого, який народився 11 квітня 2006 року. Хлопець живе у Кременчуці на вулиці Кавказькій, 9. Він — інвалід дитинства, хворіє на аутизм.

23 липня об 11.30 Богдан пішов з дому та не повернувся. Високий, худорлявий, має коротку стрижку та борідку, на грудях має висипи, одягнений у сіру кофту з капюшоном, синю яскраву футболку «Адідас», сірі шорти. Розмовляє нерозбірливо, але можна зрозуміти.

Може перебувати в Міському саду чи районі електростанції. Якщо знаєте щось про місце перебування Богдана Мокрого, зателефонуйте за номером +380 (98) 189 99 44.