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У Кременчуці мільйонер закохався у співачку Надію, яка виявилася чоловіком

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 629

 

Сучасний театр приїхав до нашого міста з легкою, веселою та запальною комедією про музику і людські стосунки «У джазі тільки бабушки»

22 липня Сучасний театр приїхав до Кременчука з легкою, веселою та запальною комедією про музику і людські стосунки «У джазі тільки бабушки».

В основу комедії ліг фільм з Мерилін Монро «У джазі тільки дівчата» – двоє чоловіків замислюють аферу: переодягаються у жінок, щоб заробити грошей.

Події розгортаються у санаторії «Кристал», де відпочивають мільйонери, які за кругленьку суму хочуть подивитися у новорічний вечір виступ колись дуже відомого гурту «Віраж». Денис та Валерій знаходять колишню солістку гурту «Віраж» Наталю Кобиленко, а самі одягають жіночі костюми та стають Надією та Сніжаною. Але під час виступу трапляється курйоз: мільйонер Ісаак Пікерман без пам’яті закохується у Надію (вона ж Валерій), а Валерій своєю чергою – у медсестру Ісаака Давидовича Настю. Тим часом до Насті сватається багатій Богдан, а сама дівчина вважає Надію своєю подружкою.

Серед гумору та смішних моментів є місце і драмі: присутні у залі дізнаються, що у юності Наталя завагітніла від Дениса, але позбавилася від дитини, бо обрала популярність – співати у гурті – та гроші. Проте з того моменту її життя пішло шкереберть.

Вистава пройшла на одному диханні, час сплинув дуже швидко. Зі сцени лунали старі відомі пісні українською мовою. У цей вечір у Міському палаці культури глядачі могли від душі посміятися і замислитися над важливими речами: що робити, щоб життя не промайнуло марно, та як важливо пам’ятати, що людські стосунки – це найцінніше, що у нас є. Актори нагадали: щоб самому бути щасливим, треба робити щасливими людей, які поруч.

Нагадаємо, 30 травня Сучасний театр представив кременчужанам виставу «Чоловіки, яких хочуть». Тоді у Міському палаці культури Джокер обіцяв підірвати бомбу, говорячи про сенс життя.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: театр вистава Сучасний театр МПК
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