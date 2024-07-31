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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському районі поліція виїхала на виклик, а на місці вилучила у чоловіка гранату

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 0

 

Чоловікові, у якого гранату вилучили, може загрожувати ув'язнення від 3 до 7 років

Учора, 30 липня, близько 17.30 в одному з сіл Полтавського району правоохоронці вилучили у чоловіка гранату. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, виклик до них надійшов як про домашнє насильство. Проте уже на місці слідчо-оперативна група виявила, що 40-річний чоловік зберігає у себе вдома гранату.

Поліція боєприпас вилучила та направила його на експертизу. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

Нині поліція встановлює, навіщо чоловік боєприпас зберігав та де він гранату взяв.

Нагадаємо, днями у Полтаві на вокзалі правоохоронці вилучили гранати у мешканця Рівненщини.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: граната боєприпаси поліція
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