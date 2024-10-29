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Десять учнів зі школи № 5 Горішніх Плавнів стали призерами змагань із плавання та дартсу в Луцьку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 130 Партнерський проєкт

 Усі призові місця школярі вибороли в перший день змагань

Всеукраїнський спортивно-виховний захід «Україна єднає серця» відбувся в Луцьку наприкінці вересня. Змагання, з інформацією керівника горішньоплавнівської команди, учителя фізичної культури школи № 5 Світлани Демянчук, зібрали 26 команд з усієї України — 260 спортсменів.

Серед них десять представників школи № 5 — у кожній команді змагалися по п’ять юнаків та дівчат. Захід відбувся під егідою НОК України, делегацію з Горішніх Плавнів очолив виконавчий директор міського відділення НОК Микола Шишліков.

Катерина Кривошапка, Марія Романюк, Мар’яна Папенко, Макар Шатий, Денис Золотоверх та Нікіта Ніколенко вибороли друге місце у змаганнях із дартсу. Анастасія Войтович, Анастасія Березовська, Іван Твердохліб та Олександр Зубков посіли третє місце у змаганнях із плавання.

«Усі призові місця ми вибороли в перший день, коли взяли участь у змаганнях із плавання і дартсу. У наших школах немає практики з останнього виду спорту, тож ми попрактикувалися буквально перед початком змагань. Проте діти не тільки засвоїли правила цієї гри, а й вибороли друг місце», — підкреслила Світлана Демянчук.

Діти також змагалися в естафеті з перешкодами, перетягуванні линви, стрільбі з лука, настільному тенісі, грі бочча, спортивному орієнтуванні, біатлоні, інтелектуальній вікторині, де вони відповідали на запитання. За підсумками всіх змагань наша команда виборола сьоме загальне місце з 26 команд.

«Цей захід повністю виправдав свою назву «Україна єднає серця» — наші учні подружилися з багатьма учасниками, особливо із Сум. Коли сідали в потяг, то було дуже багато емоцій», — підсумувала, Світлана Демянчук.
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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні
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