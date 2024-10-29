На Полтавщині буде мережа автономного електропостачання: Пронін підписав меморандум

Співпраця з міжнародними партнерами розпочнеться з аналізу мережі і триватиме аж до її повноцінного запуску та обслуговування
На Полтавщині створюватимуть мережу автономного електропостачання. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, співпрацюватиме область із провідною компанією польського енергоринку.
— Разом реалізовуватимемо на Полтавщині проєкт, який передбачає формування мережі автономних систем електропостачання для соціальної інфраструктури, — додає Пронін.
Днями у стінах ПОВА відбулася онлайн-зустріч із представниками компанії, де сторони й підписали меморандум про співпрацю.
Пронін заявляє: ця співпраця буде довгостроковою та плідною. Розпочнеться вона з аналізу, проєктування і планування автономної мережі і триватиме аж до повноцінного її запуску та обслуговування. А комплексний підхід забезпечить ефективну роботу обладнання та його надійність.
Нагадаємо, за даними комплексної програми енергоефективності Полтавської області «Енергоефективність — 2030», в регіоні впродовж останніх двох років внаслідок російських атак руйнувань зазнали найбільші електроенергетичні підприємства, зруйновано близько 50-75% основного обладнання.
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