Спортсменка із Горішніх Плавнів виборола 4 медалі на міжнародних змаганнях з плавання

14-річна плавчиня із Горішніх Плавнів Юлія Ткаченко виборола 4 медалі на міжнародних змаганнях із плавання, що проходили у Польщі. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
У здобутку спортсменки — два перших, одне друге та одне третє місце.
Перші місця Юлія посіла за дистанції у 100 м та 200 м на спині, «срібло» здобула на дистанції 50 м на спині, а «бронзу» — на 100-метрівці у стилі батерфляй.
Змагання відбувалися у польському місті Люблін. Участь у них взяли представники з 25 країн світу.
Нагадаємо, у червні цього року Юлія Ткаченко здобула дві нагороди абсолютного чемпіонату України з плавання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.