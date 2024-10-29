Спортсменка із Горішніх Плавнів виборола 4 медалі на міжнародних змаганнях з плавання

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 172

У здобутку 14-річної Юлії Ткаченко — два перших, одне друге та одне третє місце

14-річна плавчиня із Горішніх Плавнів Юлія Ткаченко виборола 4 медалі на міжнародних змаганнях із плавання, що проходили у Польщі. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

У здобутку спортсменки — два перших, одне друге та одне третє місце.

Перші місця Юлія посіла за дистанції у 100 м та 200 м на спині, «срібло» здобула на дистанції 50 м на спині, а «бронзу» — на 100-метрівці у стилі батерфляй.

Змагання відбувалися у польському місті Люблін. Участь у них взяли представники з 25 країн світу.

Нагадаємо, у червні цього року Юлія Ткаченко здобула дві нагороди абсолютного чемпіонату України з плавання.