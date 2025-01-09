Нові лабораторії та обладнання, навчальне кафе: як працює Регіональний центр профтехосвіти №1 у Кременчуці

Ремонтують майстерні та закуповують нове обладнання коштом субвенції із держбюджету, а також обласним та власним коштом
У Регіональному центрі професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука триває ремонт у навчальних майстернях: незабаром там з’являться ще дві лабораторії та кафе, установлять нове обладнання.
За словами директорки центру Валентини Крутько, на облаштування навчальних приміщень витратили понад 8 мільйонів гривень.
— Основна частина коштів, близько 6 мільйонів — це субвенція із держбюджету, понад 2 мільйони виділили з обласного бюджету, і ще трохи своїми силами. Коштом субвенцій ми закупили повністю усе обладнання. Ремонт у приміщеннях робимо за свої гроші.
Пані Валентина додає: орієнтовно у березні-квітні планують завершити усі роботи та відкрити дві нові навчальні лабораторії — кондитерів та шоколадників.
Наразі у майстерні лишилося доробити стелю та встановити відповідне обладнання.
Як просуваються роботи у Регіональному Центрі подивилися і заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.
Розповіли працівники центру і про нове обладнання, яке з’явилося у кулінарному хабі.
Серед оновлень — посудомийна машина, вафельниця для бельгійських вафель та принтер для друку на кондитерських виробах.
Продовжує кулінарний хаб і проводити навчання для кухарів. За словами Валентини Крутько, лише за грудень на базі їхнього закладу пройшли навчання 12 «агентів змін» — шкільних кухарів, які навчаються у рамках реформи шкільного харчування, започаткованої Оленою Зеленською.
Прокоментував діяльність кулінарного хабу і Антон Чубенко.
Нагадаємо, запрацював кулінарний хаб на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 у травні 2023 року.
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