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Кременчук, Освіта

Нові лабораторії та обладнання, навчальне кафе: як працює Регіональний центр профтехосвіти №1 у Кременчуці

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 193

 

Ремонтують майстерні та закуповують нове обладнання коштом субвенції із держбюджету, а також обласним та власним коштом

У Регіональному центрі професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука триває ремонт у навчальних майстернях: незабаром там з’являться ще дві лабораторії та кафе, установлять нове обладнання. 

За словами директорки центру Валентини Крутько, на облаштування навчальних приміщень витратили понад 8 мільйонів гривень

— Основна частина коштів, близько 6 мільйонів — це субвенція із держбюджету, понад 2 мільйони виділили з обласного бюджету, і ще трохи своїми силами. Коштом субвенцій ми закупили повністю усе обладнання. Ремонт у приміщеннях робимо за свої гроші.

Пані Валентина додає: орієнтовно у березні-квітні планують завершити усі роботи та відкрити дві нові навчальні лабораторії — кондитерів та шоколадників.

 

Наразі у майстерні лишилося доробити стелю та встановити відповідне обладнання.

 

Як просуваються роботи у Регіональному Центрі подивилися і заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

Розповіли працівники центру і про нове обладнання, яке з’явилося у кулінарному хабі.

 

Серед оновлень — посудомийна машина, вафельниця для бельгійських вафель та принтер для друку на кондитерських виробах.

 

Продовжує кулінарний хаб і проводити навчання для кухарів. За словами Валентини Крутько, лише за грудень на базі їхнього закладу пройшли навчання 12 «агентів змін» — шкільних кухарів, які навчаються у рамках реформи шкільного харчування, започаткованої Оленою Зеленською.

У Кременчуцькому кулінарному хабі проводять тренінги для шкільних кухарів

 

Прокоментував діяльність кулінарного хабу і Антон Чубенко.

— На мою думку, це найкращий кулінарний хаб, на лівому березі України так точно. Ми неодноразово проводили спільні проєкти. Тут уже пройшли навчання понад 50% шкільних кухарів з усієї області. Таким чином ми популяризуємо здорове харчування. Подібний центр працює і на Київщині — у них там потужніше фінансування, Клопотенко з ними співпрацює. От як тут у центрі ремонт закінчиться, то ми б теж сюди покликали Клопотенка, аби він теж зміг оцінити і нашу роботу.

Нагадаємо, запрацював кулінарний хаб на базі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 у травні 2023 року

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 хаб
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