Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона

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Попередньо пошкодження в області не зафіксовані

Цієї ночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона — мобільні вогневі групи збивали російські безпілотники. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

У командуванні зазначають, що армія РФ атакувала Україну 70-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Українським оборонцям вдалося відбити повітряну атаку та «приземлити» 46 безпілотників. Ще 24 були локаційно втрачені.

Збивали дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

За попередніми даними, пошкоджень на території області внаслідок падіння уламків немає.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня на Полтавщині внаслідок падіння уламків збитих безпілотників були пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.