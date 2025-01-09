Горів сухостій та будинок: учора рятувальники загасили дві пожежі на Кременчуччині

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Постраждалих чи загиблих під час пожеж немає

Учора, 8 січня, на Кременчуччині сталися дві пожежі, обидві — у селищі Козельщина. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Близько 10.33 сталася пожежа у приватному будинку. За даними надзвичайників, загорілася веранда у будинку. Рятувальники загасили полум’я та не допустили його розповсюдженню далі у будинок.

Вогонь знищив стелю та покрівлю, домашнє майно. Також частково пошкоджені стіни та інші речі в будинку.

Ще одна пожежа у Козельщині сталася близько 12.52. На місці рятувальники встановили, що горить 1,5 км сухої трави.

В обох випадках вогонь гасили рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального пункту.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожеж немає. Причини загорянь фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій наразі встановлюють.

Нагадаємо, днями у кременчуцькій багатоповерхівці горів підвал.