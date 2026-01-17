Чемпіонат України з хокею: «Кременчук» поступився «Сокілу» у виїзному матчі по булітах

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 106

Матч лідерів чемпіонату України з хокею зіграли учора в Києві

У п'ятницю, 16 січня, відбувся матч чемпіонату України з хокею між лідерами турніру ХК «Кременчук» та ХК «Сокіл».

Кременчуцький клуб поступився киянам у виїзному матчі по булітах. Основний час завершився з рахунком 1:1, після чого команди провели безгольовий овертайм. Доля поєдинку вирішувалась у серії булітів.

Підсумок матчу — 2:1 на користь «Сокола» (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). Шайби забили: Тимченко (Цюра), Середницький.

У турнірній таблиці наразі лідирує «Сокіл» (45 очок), а «Кременчук» з 43 очками на другому місці, але у нашої команди є зустріч у запасі.