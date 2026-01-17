ГО "Захист держави"
Полтавщина

Небайдужість чоловіка з Горішніх Плавнів врятувала життя яструбу

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 177

 

Яструб з пораненим крилом знаходиться у снігу та потребував допомоги

Учора, 16 січня, до рятувальників ДСНС за номером 101 надійшло сповіщення від громадянина про те, що в місті Горішні Плавні яструб з пораненим крилом знаходиться у снігу та потребує допомоги людини. Небайдужий чоловік, який побачив яструба, подзвонив до Служби порятунку, щоб дізнатись що робити в цій ситуації.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Оператори ДСНС, отримавши повідомлення, передали цю інформацію у Центр порятунку та реабілітації диких тварин, який працює в Горішніх Плавнях. Співробітники центру відразу виїхали на місце події та забрали яструба на лікування у свій заклад.

 

Нагадаємо, 15 січня ми розповідали як на Полтавщині врятували лебедя з замерзлого Дніпра. Рибалки виявили птаха, який не міг самостійно рухатися через сильне переохолодження. Його доставили до берега на санчатах і передали фахівцям для надання допомоги. Нині лебідь перебуває у безпеці та отримує необхідне лікування в ГО «Центр порятунку та реабілітації диких тварин».

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС птах врятували Горішні Плавні
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

