У Кременчуці рятувальники визволили собаку із металевої пастки паркану

Учора, 8 лютого, у Кременчуці рятувальники визволили пса, який застряг під металевим парканом. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Відомо, що рятувальників викликали власники приватного будинку: вони не змогли дістати пса самостійно.

На місце виїхали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони з’ясували, що тварина застрягла між елементами декоративного металу.

Щоб не травмувати собаку, рятувальники використали спеціальний інструмент для розтиснення металу та обережно звільнили його. Тварину вдалося визволити безпечно.

