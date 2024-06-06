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У Кременчуці створюють комісію, що контролюватиме факти догляду за людьми, які потребують

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 319 Коментарів: 1

У Кременчуці фіксували випадки, коли люди задля ухилення від призову вигадували історії про догляд за людьми

У Кременчуці створюють комісію встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду. Вона працюватиме при виконавчому комітеті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 6 червня. 

— Це дуже відповідальна комісія. На жаль, є факти, коли люди зловживають законодавчими можливостями щодо здійснення догляду для того, щоб ухилитися від захисту держави. У нас є такі випадки, коли заходить 8 заяв і 7 потрібно відхилити, тому що люди вигадали історії, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Відомо, що до складу комісії, зокрема, увійшли секретар міської ради Юрій Гриценко та заступниця міського голови Ольга Усанова.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що військовозобов’язані, які доглядають за людьми з інвалідністю I чи II групи, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: enableme.com.ua
Теги: догляд за людьми з інвалідністю мобілізація
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 10:37

Ну что за бред,"какие тому що люди вигадали історії" основой для догляду есть решение мсек или ллк,а если там дали ,то варианта два купили или реально есть такой человек что надо догляд.А создали коммисию-это чтобы деньги с бюджета "законно" снимать.


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