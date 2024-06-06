У Кременчуці створюють комісію, що контролюватиме факти догляду за людьми, які потребують

У Кременчуці фіксували випадки, коли люди задля ухилення від призову вигадували історії про догляд за людьми
У Кременчуці створюють комісію встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду. Вона працюватиме при виконавчому комітеті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 6 червня.
Відомо, що до складу комісії, зокрема, увійшли секретар міської ради Юрій Гриценко та заступниця міського голови Ольга Усанова.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що військовозобов’язані, які доглядають за людьми з інвалідністю I чи II групи, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації.
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