Фотофакт: у Кременчуці розквітли кактуси з Південної Америки

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 240

Кременчук — зелене й квітуче місто. Красиві доглянуті клумби кожен рік радують мешканців дизайнерськими рішеннями.

Яких рослин тільки не побачиш в місті, але все ж таки зустрічаються зовсім незвичайні.

Неподалік центрального ринку Кременчука можна побачити невеличку клумбу, на якій яскраво-жовтими кольорами квітнуть кактуси опунція.

Зазвичай ця рослина росте у квітниках Південної Америки та інших південних країн. Але завдяки тому, що кактус опунція належить до морозостійкого виду, милуватися ними можемо і ми у своїх широтах.

Колюча диво-рослина з пустелі