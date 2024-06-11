Фотофакт: у Кременчуці розквітли кактуси з Південної Америки

«Диво пустелі» можна побачити неподалік центрального ринку
Кременчук — зелене й квітуче місто. Красиві доглянуті клумби кожен рік радують мешканців дизайнерськими рішеннями.
Яких рослин тільки не побачиш в місті, але все ж таки зустрічаються зовсім незвичайні.
Неподалік центрального ринку Кременчука можна побачити невеличку клумбу, на якій яскраво-жовтими кольорами квітнуть кактуси опунція.
Зазвичай ця рослина росте у квітниках Південної Америки та інших південних країн. Але завдяки тому, що кактус опунція належить до морозостійкого виду, милуватися ними можемо і ми у своїх широтах.
Колюча диво-рослина з пустелі
10 фактів про опунцію:
- Опунція, кактус «нопал», «кактус-вухо» або колюча груша (Opuntia ficus-indica) — вид із роду опунцій родини кактусових.
- Вона росте як чагарник або невелике дерево з веслоподібними сегментами стебла, що називаються кладодами, які вкриті захисними колючками.
- Вважається, що цей типовий вид кактусів походить з Мексики.
- Ацтеки шанували опунцію як божественну рослину. З її плодів виготовляли алкогольний напій для релігійних обрядів.
- Спроможна зростати на висоті до 4700 м над рівнем моря, опунція культивується переважно у Мексиці, Африці та Середземноморському регіоні.
- Опунція — важлива сільськогосподарська культура. Її пагони вживають в їжу, як прості огірки, їдять у відвареному виді, як овочеві страви, або в сирому вигляді в салатах.
- Також для їжі збирають ароматні плоди овальної інжироподібної форми, що, коли достигають, набувають оранжево-червоного кольору.
- Навесні та влітку на кінцях довгастих пласких пагонів стебла з’являються великі яскраво-жовті квіти.
- Плоди розвиваються після того, як рослина відцвіла. Оскільки плоди витягують поживні речовини з пагонів, останні збираються до початку цвітіння кактусів.
- Відпавши й опинившись на землі, стебла, квіти та плоди здатні розвинути коріння та перетворитися на нову повноцінну рослину.
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